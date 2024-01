Bei morgendlicher Gassirunde: Mann schlägt 19-Jähriger mehrfach ins Gesicht

Zörbig - Eine 19-Jährige wollte am heutigen Dienstagmorgen in einem Park im Landkreis Anhalt-Bitterfeld nur eine Runde mit ihrem Hund gehen.

Die Frau musste von Rettungskräften versorgt werden. (Symbolbild) © 123RF/galgoczygabriel

Es war noch früh am Morgen, als die 19-Jährige gegen 5.30 Uhr die Gassirunde mit ihrem Hund antrat.

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau berichtete, war die Frau in einem Park in der Birkenallee in Zörbig unterwegs, als ihr ein Fahrradfahrer entgegenkam.

"Der Mann, der als etwa Anfang 20 Jahre alt beschrieben wurde, hielt an und schlug ihr, als sie auf seiner Höhe war, unvermittelt mehrmals ins Gesicht", berichtete die Polizei.

Im Anschluss an die Tat stieg der Mann wieder auf sein Bike und fuhr in Richtung der Straße "Am Wall" fort.