Bewaffneter Überfall auf Bank im Saalekreis: Polizei fahndet nach maskiertem Täter

Die Kriminalpolizei fahndet kurz nach dem Überfall nach dem Täter. (Symbolbild) © Montage: Dorothee Barth/dpa, Marius-Becker/dpa, Florian Gürtler/TAG24

Der Überfall geschah den Informationen der Polizeiinspektion in Halle (Saale) nach am Freitagmittag um 13 Uhr in einem Geldinstitut in der Straße "Unter dem Gerade" in Mücheln.

"Ein Unbekannter betrat die Filiale. Nach dem, was bislang bekannt ist, forderte der dunkel gekleidete Mann, der sein Gesicht zum Teil verdeckt hatte, unter Vorhalt eines waffenartigen Gegenstandes Bargeld", so Polizeisprecherin Antje Hoppen.

Mit einem vierstelligen Geldbetrag im Beutel gelang dem Räuber die Flucht. Weder Bankangestellte noch Kunden wurden glücklicherweise verletzt.

Die Kripo hat nun die Ermittlungen aufgenommen.