Brand am Brocken: Feuerwehr stellt viele Forderungen!

Halberstadt - Im September bricht am Harzer Brocken ein Feuer aus. Die Löscharbeiten dauern einige Tage. Nun stellt die Feuerwehr Forderungen - nicht zum ersten Mal.

Jene und weitere Forderungen hatte die Feuerwehr demnach bereits 2022 gestellt. Bislang seien sie jedoch "nur ungenügend umgesetzt" worden, der jüngste Brand habe alte Schwachstellen neu aufgedeckt, so Lohse.

Viele Früherkennungssysteme funktionieren nicht zuverlässig, bemängelt die Feuerwehr. © Matthias Bein/dpa

Das Totholz schränke die Bewegungsfläche für die Einsatzkräfte erheblich ein. So könnten nicht immer alle Brandstellen sofort durch Löschflugzeuge bekämpft werden.

In Zukunft müsse deshalb Totholz entnommen und in Risikogebieten sollten Totholz-Schneisen angelegt werden, sagte der Kreisbrandmeister.

Um Brände zuverlässiger erkennen zu können, müsse auch ein Waldbrandfrüherkennungssystem mit direkter Aufschaltung in der Rettungsleitstelle des Landkreises Harz eingeführt werden, forderte Lohse.

Zudem müsse ein Wasserreservoir mit mindestens 100.000 Litern im Nationalpark gebaut und neue, für Gleise geeignete Löschfahrzeuge angeschafft werden.

Darüber hinaus forderte Lohse, dass es zukünftig einmal im Jahr eine Großübung im Bereich des Nationalparks und anderen Gebieten unter Beteiligung aller Stabsstrukturen geben soll.

Nach dem Großbrand am Brocken war in der Politik in Sachsen-Anhalt eine Diskussion über mögliche Konsequenzen ausgebrochen. Dabei ging es um den Umgang mit Totholz sowie die Finanzierung der Kosten für die Löscharbeiten.