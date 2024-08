Aufregung nahe Leipzig: Droht hier die große Acker-Vernichtung?

Ein riesiger Acker im Burgenlandkreis soll umfunktioniert werden. © Anke Brod

Hier sollen 450 Hektar bester Ackerboden einem interkommunalen Gewerbegebiet weichen. Betroffene Bürger brachten nun eine Petition gegen diese Pläne auf den Weg.

Das Papier richtet sich an den Landtag von Sachsen-Anhalt, den Ministerpräsidenten Dr. Reiner Haseloff (70, CDU), an den Kreistag des Burgenlandkreises (BLK) und Landrat Götz Ulrich (67, CDU) sowie an die betreffenden Bürgermeister und Stadträte.

"STOP zum Flächenfraß im BLK an B91/A9 – FÜR sinnvollen Stukturwandel", lautet der Titel des Aufbegehrens.

Zum Hintergrund: Der Burgenlandkreis ist vom Kohleausstieg betroffen, die Region unterliegt einem Strukturwandelprogramm. In diesem Zuge soll besagte Ackerfläche - gelegen an der A9 sowie der B91 - zur Ansiedlung von Industrie zweckentfremdet und somit versiegelt werden.