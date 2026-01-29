Neu-MP Schulze: AfD kann keine Lösungen für Probleme liefern

Magdeburg - Der neue Regierungschef von Sachsen-Anhalt , Sven Schulze (46, CDU ), will die Wähler in seinem Bundesland davon überzeugen, dass die AfD deren Probleme nicht lösen kann.

Neu-Ministerpräsident Sven Schulze (46, CDU) sprach sich nach seiner Wahl gegen die AfD aus. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Ich glaube auch, das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass viele Themen, die für potenzielle AfD-Wähler wichtig sind, auch meine Themen sind, die mich täglich auch umtreiben", sagte der CDU-Politiker dem ZDF-"heute journal". "Ich bin aber auch gleichermaßen überzeugt, dass die AfD nicht die Lösungen für diese Probleme bieten kann."

Wenn es beispielsweise um die Zukunft der chemischen Industrie in dem Bundesland gehe, "da brauchen wir Brüssel, da brauchen wir Berlin", sagte der 46-Jährige den ARD-"Tagesthemen".

Der AfD fehlten aber die entsprechenden Kontakte und auch die Ideen dafür. Selbst die Bundesspitze der AfD habe kein Vertrauen in die Regierungsfähigkeit des Landesverbands, behauptete Schulze ohne das näher zu erläutern.

Die AfD führt in den Umfragen vor der Landtagswahl am 6. September in Sachsen-Anhalt mit zuletzt knapp 40 Prozent vor der CDU, die derzeit zusammen mit SPD und FDP die Landesregierung bildet und bei um die 26 Prozent liegt.