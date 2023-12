Carsharing in Sachsen-Anhalt: Thema nur in größeren Städten

Magdeburg - Kein eigenes Auto besitzen, sondern nur gelegentlich Carsharing-Angebote nutzen: In Sachsen-Anhalt ist das fast nur in größeren Städten möglich. Und auch dort war der Ausbau einmal besser.

Carsharing ist in Sachsen-Anhalt fast nur in den größeren Städten möglich. © Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Carsharing ist bislang fast ausschließlich in den großen Städten in Sachsen-Anhalt ein Thema. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt, gibt es mit Ausnahme des Harzes fast nur in den größeren Städten des Landes entsprechende Angebote.

Mit größerem Abstand liegt Halle an der Spitze. Daten des Bundesverbands Carsharing zeigen aber auch, dass in den vergangenen Jahren andere Städte in Deutschland ihre Angebote deutlicher ausgebaut haben als die Städte in Sachsen-Anhalt.

Halle hat nach Angaben des Bundesverbands die meisten Carsharing-Autos in Sachsen-Anhalt. Mehr als 210 Fahrzeuge stehen hier demnach zur Verfügung.

Im bundesweiten Vergleich lag Halle beim letzten Städteranking von 2022 auf dem 20. Rang. Auf 1000 Einwohner kommen nach den Berechnungen des Verbandes 0,88 Carsharing Fahrzeuge.

Magdeburg belegte dabei den 63. Platz. Vor zehn Jahren lag Magdeburg noch auf dem 29. Platz, Halle auf Platz 18.