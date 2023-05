Cybercrime wächst ständig an, doch die Aufklärungsquote sinkt

Die Polizei verzeichnet mehr und mehr Delikte im Bereich der Cyberkriminalität. (Symbolbild) © Wolf von Dewitz/dpa

Es sind Hochschulen und Unternehmen genauso Opfer wie die Menschen, die bei Nachrichten auf ihrem Smartphone oder beim Online-Shopping nicht genau hinschauen: Cybercrime nimmt stetig zu.

"Kein Deliktfeld wächst so wie die Cyberkriminalität", sagte der Sprecher des Landeskriminalamts Michael Klocke in Magdeburg. Von 2018 bis 2022 hat sich die Fallzahl von rund 3950 auf nun knapp 7300 fast verdoppelt. Dahinter stecken im Wesentlichen Computerbetrug sowie das Ausspähen, Abfangen und Fälschen von Daten.

Die Schadenssummen sind enorm. In der Statistik stehen für 2022 mehr als fünf Millionen Euro Schaden, im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 80 Prozent. Laut LKA wurden weitere Schäden in ein- bis zweistelliger Millionenhöhe verursacht, die wegen laufender Verfahren noch nicht in die Statistik einflossen.

Zugleich sank die Aufklärungsquote im Bereich Cybercrime.