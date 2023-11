Deshalb wird in diesem Reitsportverein mit Steckenpferden trainiert

Nicht auf vier tierischen, sondern zwei menschlichen Beinen werden beim Reitsportverein Halle in Zukunft Trainings absolviert. © Jan Woitas/dpa

Damit will er Kindern ermöglichen, auf dem eigenen Pferd zu sitzen - auf einem, das nur dann wiehert, bockt und buckelt, wenn der Reiter oder die Reiterin es imitiert.



Das Reiten auf einem Steckenpferd sei "für viel mehr wichtig als nur für den garantierten Spaßfaktor", sagt der Vereinsvorsitzende Olaf Trübner. Die Kinder nähmen den Sport richtig ernst, würden mutig und entwickelten eine ordentliche Portion Ehrgeiz.

Das Steckenpferd sei dabei nicht einfach nur ein Spielzeug, sondern ein Weggefährte mit eigenem Stall im Kinderzimmer, selbstgebastelten Trensen, Decken, Gerten und selbstverständlich auch einem eigenen Namen, so Trübner.

"Beim Hobby Horsing wird genau das abverlangt, was lebenden Pferden und ihren Reitern abverlangt wird", erklärt Trübner. Also: Schritt, Trab, Galopp - in bestimmter Reihenfolge über den Platz und über Hindernisse. "Spielerisch lernen die Kinder also, wie Reiten auf einem lebenden Pferd geht. So können sie sich später besser in das Pferd hineinversetzen, auf dem sie sitzen."

Außerdem sei schon nach kurzer Zeit erkennbar, dass die Kinder motorisch fitter würden. "Die Motorik ist bei vielen Kindern heute ein echtes Problem."

Lucie Wenke, Helena Lemnian und Johanna Baschus sind die ersten drei Mitglieder der neuen Sektion in Halle. Alle drei sitzen regelmäßig auch auf lebenden Pferden. Ihre Steckenpferde Sunny, Flecki und Happy wollen sie dennoch nicht mehr hergeben.