Deutschlands größtes Osterfeuer! DIESE Stadt gewinnt und freut sich auf Musik-Stars

Von Nico Zeißler

Annaburg - And the Winner is... Annaburg! Die 6500-Einwohner-Stadt in Sachsen-Anhalt hat sich beim "MDR JUMP Ostfeuer"-Voting durchgesetzt und ist am kommenden Wochenende Ausrichter eines Events mit vielen bekannten Musikstars.

Annaburg mit seinem im 16. Jahrhundert erbauten Renaissanceschloss ist Ausrichter des "MDR JUMP Osterfeuers" am 8. April. © imago/Rainer Weisflog In der am Sonntag zu Ende gegangenen Abstimmung heimste die an der Grenze zu Nordsachsen gelegene Stadt im Landkreis Wittenberg mit 291.699 die meisten Stimmen ab, kam auf 43,03 Prozent. Knapp dahinter landete Reichenbach im Vogtland mit 283.310 Votings und 41,8 Prozent. Abgeschlagenen mit dem Bronzeplatz musste sich das thüringische Sonneberg (102.840/15,17 Prozent) geschlagen geben. Sachsen-Anhalt Uni Halle muss sparen! Rektorin Becker will erst den richtigen Weg finden "Es war ein wirkliches Kopf-an-Kopf-Rennen, doch am Ende konnte sich eine Stadt durchsetzen. Wir freuen uns mit euch und den vielen tollen Künstlern diesen Abend zu verbringen", teilte MDR JUMP über das Event am 8. April mit. Zuvor hatte eine Jury aus den Bewerbungen je zwei Städte oder Gemeinden aus dem MDR-Sendegebiet Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ausgewählt, die nach dem Halbfinale nun ins Finale geschickt worden. Mit dem besseren Ende für Annaburg. Dort werden die Radiomoderatoren Sarah von Neuburg (40) und Lars-Christian Karde (48) gleich mehrere hochkarätige Acts auf die Bühne bringen.

Das Moderatoren-Duo Sarah von Neuburg (40) und Lars-Christian Karde (48) führt durch den Abend. © MDR Jump

MDR JUMP Osterfeuer am 8. April in Annaburg: Diese Musik-Acts sind am Start

Jeanette Biedermann (43) und Wincent Weiss (30). © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Markus Scholz/dpa

Nathan Evans (28) und Adel Tawil (44). © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Christophe Gateau/dpa

Rico Einenkel (l.) und Sebastian Seidel aka Stereoact. © PR/Mila Curtis

KAMRAD (25, l.) und Philipp Dittberner (32) © Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Georg Wendt/dpa