Einkaufszentrum wegen Bombendrohung evakuiert: Suche verläuft negativ

Sandersdorf-Brehna - Wegen einer Bombendrohung ist das große Einkaufszentrum "Halle Leipzig The Style Outlets" z wischen Halle und Leipzig am Montag geräumt worden.

Das "Halle Leipzig The Style Outlets" wurde am Montag geräumt und der Parkplatz abgesperrt. © Tom Musche

Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, ging am Vormittag gegen 11 Uhr eine Nachricht bei der Bundespolizei in Halle (Saale) ein, dass in dem Center in Sandersdorf-Brehna angeblich ein Sprengsatz deponiert worden sei.



In Absprache mit dem Center-Management sei das Einkaufszentrum evakuiert und der Parkplatz gesperrt worden. Insgesamt mussten circa 500 Personen nach draußen gebracht werden.

Durch umgehend eingesetzte Polizeikräfte erfolgte eine weiträumige Absperrung des Geländes und Räumung des Objektes.

Die Suche aller Räumlichkeiten mithilfe von Sprengstoffspürhunden nahm etwa zwei Stunden in Anspruch.

Dann die Entwarnung: "Es wurden keinerlei Sprengmittel aufgefunden", so der Sprecher.