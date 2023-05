Ertappt: Polizei stoppt Transporter von Fahrraddieben in Magdeburg

Nicht nur nachts, sondern auch tagsüber waren die Diebe am Werk. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

An Campingplätzen und Ferienhäusern am Geiseltalsee etwa haben Unbekannte zehn E-Bikes gestohlen. In der Nacht zum Samstag verschwanden acht Räder, die hauptsächlich an Wohnmobilen befestigt waren, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag in Halle mitteilte.

Am Sonntagmorgen wurden zwei weitere E-Bikes als gestohlen gemeldet, die auf einem Campingplatz im Freien angeschlossen abgestellt waren.



Aber nicht nur bei Nacht und Nebel sind die Diebe unterwegs: Vor dem Bauhaus Museum Dessau wurden einem Touristenehepaar aus Sachsen am Samstagnachmittag die Mountainbikes entwendet.

Die Täter überwanden die Sicherung, ohne dass Zeugen den Diebstahl bemerkten, teilte die Polizei in der Bauhaus-Stadt mit.