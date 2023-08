In Sachsen-Anhalt streift ein Elch durch die Landschaft

Halle/Eberswalde - Über ein Jahr ist es her, dass in Sachsen-Anhalt ein Elch gesichtet wurde - nun streift nach Angaben eines Experten wieder eine Artgenossin durch das Land.

Laut einem Experten wurde ein Elch in Sachsen-Anhalt gesichtet. Von dem Jungtier gehe jedoch keine Gefahr aus. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

"Das ist in Sachsen-Anhalt ein relativ seltenes Ereignis. Vor allem in Brandenburg, aber auch in Sachsen kommt das häufiger mal vor", sagte der Wildbiologe Frank-Uwe Michler von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung im brandenburgischen Eberswalde.

Eine Pilzsammlerin habe das weibliche Tier in der Dübener Heide im Landkreis Anhalt-Bitterfeld fotografiert und die Aufnahme an die Mitteldeutsche Zeitung geschickt. Über diese sei das Bild, das demnach am Montag aufgenommen wurde, zu ihm gelangt. "Darauf ist eindeutig ein Elch zu sehen. Ein relativ junges weibliches Tier, vielleicht im zweiten oder dritten Lebensjahr."



Die Sichtung sei die erste in diesem Jahr und gleichzeitig die erste seit 2021 in Sachsen-Anhalt, so Michler. Es sei davon auszugehen, dass das Tier weiterziehe und dabei auch gesehen wird.

"In Brandenburg sind bei uns in diesem Jahr bis jetzt sechs Meldungen eingegangen. Das heißt aber nicht, dass es sechs Tiere sind", so der Experte.