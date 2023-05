Händel-Ausstellung hebt Verbindung zur britischen Krone hervor

Die Verbindungen von Georg Friedrich Händel zur britischen Krone sind bis heute sichtbar. Am 6. Mai wird zur Krönung von Charles III. auch Händels Anthem "Zadok the Priest" erklingen, das seit 1727 fester Bestandteil des staatlichen Zeremoniells ist und seitdem ausnahmslos bei jeder britischen Königskrönung gespielt wurde.

Händel wurde 1685 in Halle geboren. Nach verschiedenen Stationen wie in Italien lebte er in London, wo er 1759 starb und in der Westminster Abbey beigesetzt wurde.