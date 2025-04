Feuer unterhalb der Seilbahn: Waldbrand im Harz ausgebrochen

Bad Harzburg - Am Burgberg in der Nähe von Bad Harzburg ( Landkreis Goslar ) ist ein Feuer ausgebrochen.

Die Löscharbeiten gestalten sich wegen der Hanglage schwierig, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend.

In der Vergangenheit kam es im Harz immer wieder zu verheerenden Waldbränden. So richteten die Flammen nach tagelangem Lodern im vergangenen Sommer immense Schäden an.