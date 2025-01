07.01.2025 18:21 Weihnachtsbaum fängt Feuer: Zwei Personen bei Wohnungsbrand verletzt!

In Sangerhausen ist in einer Wohnung ein Tannenbaum in Brand geraten. Zwei Personen wurden verletzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Sangerhausen - In einer Wohnung in Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) ist es am Montagabend zu einem schweren Brand gekommen. Zwei Personen wurden verletzt. Warum der Baum in Brand geraten war, ist nicht bekannt. (Symbolbild) © themorningglory/123RF Nach Angaben des Polizeireviers Mansfeld-Südharz wurden die Rettungskräfte in die Göpenstraße gerufen, da ein Tannenbaum Feuer gefangen hat. Die Bewohner der betroffenen Wohnung konnten die Flammen selbständig löschen. Ein 66-jähriger Mann zog sich hierbei Verletzungen zu und musste in eine Klinik nach Halle transportiert werden.

Eine gleichaltrige Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam in eine regionale Klinik. Der entstandene Sachschaden im Wohnbereich wird vorläufig auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Titelfoto: themorningglory/123RF