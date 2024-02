Hochwasser, Brände oder Schlimmeres: So viele Sachsen-Anhalter nutzen "NINA"

Magdeburg - Die Warnapp NINA wird in Sachsen-Anhalt häufiger genutzt.

Die Warnapp "Nina" wird in Sachsen-Anhalt häufiger genutzt. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Mit Stand Anfang des Jahres gab es in der App rund 302.400 Abonnements für Warnungen in bestimmten Regionen in Sachsen-Anhalt, wie aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion hervorgeht.

Im Jahr 2021 habe diese Zahl bei 196.000 gelegen.

Eine konkrete Aussage über die Summe der Nutzer sei daraus aber nicht abzuleiten, etwa weil Menschen auch Warnungen zu mehreren Orten abonnieren könnten.

Bei Gefahr können die Leitstellen einer Region über verschiedene Warnapps wie NINA, Katwarn oder andere die Bevölkerung informieren.