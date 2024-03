Illegale Schlachtungen: Veterinäramt macht grausigen Fund!

Gerbstedt - In einem Schlachtbetrieb im Gerbstedter Ortsteil Heiligenthal im Landkreis Mansfeld-Südharz sind Tiere illegal geschlachtet worden.

Bei Kontrollen in dem Betrieb sechs tote Lämmer und ein totes Schaf in einem Stall entdeckt. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Das hat eine Kontrolle des Veterinäramtes ergeben, wie der Landkreis am Freitag mitteilte. In einem vom Tierhalter bei vorherigen Kontrollen nicht angegebenen und gezeigten Gebäude seien eindeutige Hinweise auf in der Vergangenheit stattgefundene Schlachtungen von Schafen gefunden worden, hieß es.

Fraglich sei nun, ob bei den illegalen Schlachtungen eine Fleischbeschau stattgefunden habe, hieß es weiter. "Entsprechend werden derzeit weitere Schritte – unter anderem ein Tierhaltungs- und Betreuungsverbot – geprüft", erklärte eine Sprecherin des Landkreises.

Zuvor hatten Mitarbeitende des Veterinäramts bei Kontrollen in dem Betrieb sechs tote Lämmer und ein totes Schaf in einem Stall entdeckt. Bei dem Hof handelt es sich den Angaben zufolge nicht um einen zugelassenen Schlachtbetrieb.

Gegen den Besitzer eines anderen Schlachtbetriebs hatte der Landkreis jüngst bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gestellt - unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen den Tierschutz und gegen die Lebensmittelüberwachung. In dem Betrieb in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) wurden den Angaben zufolge mehrere verweste Schweinekadaver gefunden.