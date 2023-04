20.04.2023 16:08 Hungrig während des Beutezugs: Lauben-Einbrecher grillen sich ein Steak

Einbrecher ließen es sich in der Nacht auf Donnerstag in einer Gartenlaube in Köthen (Anhalt) richtig gut gehen.

Von Janina Papst

Köthen (Anhalt) - Einbrecher ließen es sich in der Nacht auf Donnerstag in einer Gartenlaube in Köthen (Anhalt) richtig gut gehen. Die Diebe ließen sich ein Steak im Gartenverein schmecken. (Symbolbild) © 123rf/janevershinin Wie Polizeisprecherin Astrid Kuchta berichtete, brachen die Täter in eine Parzelle des Kleingartenvereins "Am Wasserwerk" ein, indem sie erst über den Zaun aufs Grundstück stiegen und schließlich mit Werkzeugen die Tür zur Laube aufbrachen. Nachdem sie im Inneren sämtliche Schränke und Behältnisse durchsucht hatten, schien sie der Hunger zu packen: Sie schnappten sich ein Steak aus dem Kühlschrank und heizten den Grill im Garten an. Nach dem Essen ließen die Einbrecher dann noch einige Elektrowerkzeuge mitgehen und ergriffen die Flucht aus der Gartenanlage. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

