Nach Datenschützer-Wahlpleiten: Koalition will neuen Versuch starten

Magdeburg - Nach der wiederholt gescheiterten Wahl eines obersten Datenschützers in Sachsen-Anhalt warten SPD und FDP auf ein Signal der CDU .

Neugebauer ist bisher als Rechtsanwalt in Halle aktiv. Die Neubesetzung des Amts des Landesdatenschutzbeauftragten ist seit 2018 mehrfach misslungen. Für die Wahl sind 49 Stimmen nötig, die Koalition aus CDU, SPD und FDP hat zusammen 56.

Der Jurist Daniel Neugebauer hatte Ende Juni im Landtag in drei Anläufen nicht die erforderliche Mehrheit erhalten. Im dritten Wahlgang bekam er 48 Ja-Stimmen - damit fehlte eine Stimme zu seiner Wahl.

CDU-Fraktionschef Guido Heuer (56) müsse dafür feststellen, "dass es einen Klärungsprozess gab und dass dieser zu einem positiven Ergebnis gekommen ist. Und dann kommt es auf die Bereitschaft von Herrn Neugebauer an. An seiner Fachlichkeit gibt es bei uns überhaupt keine Zweifel."

Mehrere Abgeordnete der Koalition fehlten im Juni krankheitsbedingt. Warum es am Ende nicht genügend Stimmen gab, blieb nach den geheimen Wahlgängen offen.

Vor der Abstimmung im Juni waren aber insbesondere in den Reihen der CDU-Fraktion Bedenken aufgekommen, dass nicht genug Abgeordnete für Neugebauer stimmen könnten.

Nun gibt es die Hoffnung, dass es bei einem vierten Anlauf in voller Besetzung doch noch reichen könnte.

Die Liberalen können sich einen weiteren Versuch ebenfalls vorstellen. Es sei aber zunächst Aufgabe der CDU-Fraktion, mit dem Kandidaten zu sprechen und die Möglichkeit für einen vierten Wahlgang auszuloten, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Guido Kosmehl (48).

Die CDU-Fraktion hatte Neugebauer vorgeschlagen. Fraktionsvorsitzender Heuer will sich aktuell noch nicht in die Karten schauen lassen, wie es weitergeht. "Wir sind in der Verantwortung, den Posten des Landesdatenschutzbeauftragten zu besetzen", sagte Heuer.

Neugebauer sei ein ausgezeichneter Kandidat. "Wir nutzen die Zeit nun, um gemeinsam mit den Koalitionspartnern das weitere Vorgehen zu beraten."