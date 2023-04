Nach Spargel-Pleite 2022: Sachsen-Anhalts Bauern setzen auf schönes Wetter

Genthin - Sachsen-Anhalts Spargelbauern hoffen in den kommenden Wochen auf eine verstärkte Nachfrage bei milderen Temperaturen.

Je näher man an Berlin rücke, desto teurer würde tendenziell der Spargel, sagte der Vosba-Sprecher. Aber es sei "für jedes Portemonnaie was dabei".

Spargel sei ein "Schönwetter-Essen", sagte ein Sprecher des Verbandes der Ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbauer ( Vosba) am Donnerstag. Warmes und sonniges Wetter fördere klar die Kauflust.

In Sachsen-Anhalt lag die Erntemenge 2022 nach Angaben des Statistischen Landesamtes mehr als ein Drittel unter der durchschnittlichen Menge der vergangenen fünf Jahre. In diesem Zeitraum wurden durchschnittlich 2108 Tonnen Spargel in Sachsen-Anhalt geerntet.

2022 waren es den Angaben zufolge nur 1376 Tonnen. Somit habe jeder Einwohner in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr 630 Gramm Spargel aus heimischer Produktion verzehren können.



In Sachsen-Anhalt bauten 32 Betriebe im Jahr 2022 Spargel an. Das Hauptanbaugebiet lag im Landkreis Stendal.