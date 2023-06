Nach Waldbränden im Harz: Nationalpark ist "Opfer, kein Täter!"

Wernigerode - Waldbrände im Harz – nirgendwo sonst wird so emotional über Ursachen und Folgen diskutiert. Ende 2022 wurde eine gemeinsame Erklärung zum Waldbrandschutz abgegeben. Es wurde gehofft, dass damit die gegenseitigen Schuldzuweisungen ein Ende haben und man gemeinsam an einem Strang zieht.

"Wenn man die Diskussion verfolgt, scheint es so, als ob er den Nationalpark als Schuldigen ausgemacht habe. Doch der Nationalpark ist Opfer der Waldbrände, nicht Täter! Er verliert wertvollen Wald und benötigt Unterstützung, nicht ständige öffentliche Beschuldigungen", so Knolle.

Für ihn ist die öffentliche Diskussion über das Waldbrandthema vor allem eins: "Sehr emotional und Interessen-gesteuert. Es wäre hilfreich, wenn sich alle, die ihre Meinung öffentlich äußern, nur an den sachlichen Fakten orientieren."

So wurden beim Brand am Königsberg 2022 vom Landkreis 450 Hektar Fläche angegeben, ermittelt worden schlussendlich nur 12,5 Hektar – vergleichbar mit einer Größe von gut 18 Fußballfeldern. Auffällig war schon damals, dass die Mehrzahl der Brände entlang der Bahnstrecke der Harzer Schmalspurbahn auftraten.

Fakt ist: Zwischen dem Landkreis Harz und dem Nationalpark Harz scheint spätestens seit September 2022 der Haussegen gewaltig schief zu hängen. Die Kreisverwaltung hatte die betroffenen Waldbrandflächen teils zehnmal so hoch angegeben, wie schlussendlich vom Nationalpark und dem zuständigen Landwirtschaftsministerium in Magdeburg ermittelt worden sind.

Für diese Aussagen hat Friedhart Knolle kein Verständnis, und sie seien sachlich nicht nachvollziehbar: "Die Totholzentwicklung ist nationalparkspezifisch, und das liegende und stehende Totholz gehört mit seiner wichtigen Rolle im Naturhaushalt zu den Schutzgütern des Nationalparks. Durch zahlreiche Untersuchungen wissen wir aber, dass Totholz kein Brandbeschleuniger ist, weil es in der Regel feuchter ist als seine Umgebung."

Das heiße Wetter und viel Totholz führen im Harz immer häufiger zu Bränden. © Matthias Bein/dpa

Dies belegt auch eine Zusammenstellung Brände, die im Zuge einer Kleinen Anfrage im Landtag Sachsen-Anhalt erstellt worden ist. Auch die Staatsanwaltschaft Halberstadt kam jüngst zu dem Ergebnis, dass der große Band am Königsberg im letzten Jahr unmittelbar mit dem Betrieb der Harzer Schmalspurbahn zusammenhängt.



"So gut wie alle Waldbrände sind durch Menschen verursacht. Auch entlang von Autobahnen und anderen Straße brennt es oft – Ursache ist auch hier der Mensch. Die absolute Mehrzahl der Brände im Nationalpark Harz beginnt an den Trassen der HSB, seit der Wiedereröffnung etwa 130, die bisher ca. 15 Hektar Wald verbrannt haben", fasst Friedhart Knolle zusammen.

Das 67-Jährige prangert außerdem an: "Es wird übrigens kaum diskutiert, dass die meisten Brände an der Brockenbahn dort stattfinden, wo gar kein Wald mehr wächst, nämlich auf den Freiflächen der Brockenkuppe. Totholz liegt dort gar nicht. Die Bahn hat zahlreiche Vorschläge gemacht, was man zur Brandverhütung noch machen könnte – sie müssen jetzt endlich und schnellstens umgesetzt werden."

"Die zweithäufigste Ursache für Waldbrände sind illegale Lagerfeuer und ihre Folgewirkungen", so Knolle.