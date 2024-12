Panzerfahrzeug vor Wohnung des Amok-Fahrers: Nachbarn sind schockiert

Bernburg/Magdeburg - Die Ermittlungen nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt laufen auf Hochtouren. Noch am Abend suchte die Polizei die Anschrift des mutmaßlichen Täters in Bernburg (rund 40 Kilometer südlich von Magdeburg) auf.

Spezialkräfte rückten noch in der Nacht in Bernburg an. © Sebastian Willnow/dpa

Das Entsetzen bei den Menschen in der 32.000-Einwohner-Stadt ist groß. Vor allem bei den unmittelbaren Nachbarn von Taleb A. (50).

Zuletzt soll er in der Kleinstadt als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie im Maßregelvollzug in Bernburg gearbeitet haben.

Am Samstag beschlagnahmten Beamte mehrere Sachen aus seiner Wohnung. Videos von "News5" zeigen, wie mehrere Kisten in Polizeiautos getragen werden. Was genau sichergestellt wurde, ist unklar.

Gut möglich, dass es sich um Datenträger handelt. Vor seiner Tat postete er vor allem auf "X" teils wirres Zeug, auch sein Hass gegen den Islam teilte er. Er warf den deutschen Behörden Korruption vor, und machte Deutschland für die Tötung von Sokrates verantwortlich.

Bevor die Durchsuchung stattfinden konnte, wurde geprüft, ob die Wohnung frei von Sprengfallen ist. Auch ein Panzerwagen war im Einsatz. Nach der Freigabe konnte die Durchsuchung beginnen.