Preisverleihung "Jugend forscht": Das sind die Sieger aus Sachsen-Anhalt

Anne Marie Bobes (16) aus Osterburg errang den Bundessieg in Physik bei "Jugend forscht". © Stiftung Jugend forscht e. V. / Die Unternehmensverbände im Lande Bremen e. V.

Den Bundessieg im Bereich Physik holte sich die 16-jährige Anne Marie Bobes vom Markgraf-Albrecht-Gymnasium Osterburg. Weil immer mehr Kommunen aufgrund steigender Energiepreise einen Teil ihrer Straßenbeleuchtung abschalten, überlegte sie, alternativ sogenannte Helix-Rotoren als dezentrale Stromquelle zu nutzen.

Die Schülerin stellte per 3D-Druck 24 Varianten dieser schraubenförmigen Windturbine her, um herauszufinden, welche Form sich am besten eignet - das brachte ihr 2500 Euro Preisgeld ein. Laut "Jugend forscht" greifen zwei Firmen das Konzept auf und planen Feldversuche.

Inga Lovisa Endtmann vom Georg-Cantor-Gymnasium Halle untersuchte fossile Hölzer am Lago Omodeo in Zentralsardinien. Die 17-Jährige wies neue fossile Laub- und Nadelhölzer sowie Palmen - auch in aufrechter Position - nach, die demnach einst in einem Wald in der Gegend des Stausees gestanden haben sollen.

Endtmann wurde für ihre Forschungen mit dem dritten Preis im Bereich Geo- und Raumwissenschaften sowie 1500 Euro ausgezeichnet.