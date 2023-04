23.04.2023 15:49 Räuber brechen in Agrarbetrieb ein - und verschwinden mit kurioser Beute

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bisher unbekannter Täter in einen Agrarbetrieb in Sachsen-Anhalt ein. Sie klauten mehrere Tonnen Tierfutter.

Von Lena Schubert

Sandau - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bisher unbekannte Täter in einen Agrarbetrieb in Sachsen-Anhalt ein. Sie klauten mehrere Tonnen Tierfutter. Diebe erbeuteten mehrere Tonnen Entenfutter aus einem Agrarbetrieb. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Laut einer Mitteilung des Polizeireviers Stendals ereignete sich die Tat in dem Betrieb an der Havelberger Straße in Sandau zwischen Samstagnachmittag 16.30 Uhr und Sonntagmorgen 6 Uhr. Zunächst versuchten die Diebe, gewaltsam das Haupttor aufzubrechen, was ihnen allerdings nicht glückte. Schließlich beschädigten sie den Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Gelände des Agrarbetriebs. Aus einem großen Futtersilo klauten die Täter dann mehr als zweieinhalb Tonnen Entenstarterfutter. Sachsen-Anhalt Um 200.000 Euro ärmer! 74-Jährige von Betrügern übers Ohr gehauen Die Polizei vermutet, dass die Gauner mit einem Laster oder einem ähnlichen Gefährt vorgefahren sein müssen, um die große Ladung abtransportieren zu können. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

