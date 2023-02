Zukunftszentrums-Standort steht fest: Jubel in Halle und Enttäuschung bei Mitbewerbern

Halle (Saale) - Halle (Saale) soll nach einer Jury-Entscheidung Standort für das geplante Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation werden . Am Dienstagabend wurde die Empfehlung der Auswahlkommission bekannt - gefolgt von begeisterten Reaktionen.

Halle wird zum Standort des Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation. © Heiko Rebsch/dpa

Am Mittwochnachmittag sollen in Berlin Details vorgestellt werden. Die Bundesregierung will sich nach der Standortempfehlung der Jury richten.

In Sachsen-Anhalt und insbesondere in Halle war der Jubel kurz nach der Bekanntgabe groß. "Halle ist ein idealer Ort für dieses Zentrum. Das wissenschaftliche und kulturelle Umfeld der Stadt genügt höchsten Ansprüchen", erklärte Ministerpräsident Reiner Haseloff (68, CDU).

Halles Bürgermeister Egbert Geier (78, SPD) sagte: "Das ist eine großartige, um nicht zu sagen: einmalige Nachricht für unsere Stadt, die Region und das Land Sachsen-Anhalt".

Er hob die Teamleistung hervor. Ein Netzwerk aus über 70 kulturellen, zivilgesellschaftlichen,

wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Einrichtungen habe die Bewerbung mitgetragen und gefördert.

Für den Betrieb sind 40 Millionen Euro im Jahr vorgesehen. Bis zu eine Million Menschen soll das Zentrum jedes Jahr anziehen.

Für den Ostbeauftragten Carsten Schneider (47, SPD) ist es "eines der wichtigsten Projekte für die Festigung der Deutschen Einheit und des Zusammenhalts in Europa".