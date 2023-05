Reiner Haseloff im TAG24-Interview: Das liebe ich so sehr an Sachsen-Anhalt!

Teil 1 könnt Ihr in unserem Artikel "Reiner Haseloff im TAG24-Interview: Wie steht es um die Intel-Ansiedlung, Herr Ministerpräsident?" noch einmal nachlesen.

Magdeburg - Nachdem Ministerpräsident Reiner Haseloff (69, CDU) am Mittwoch bereits ausführlich zur geplanten Intel-Ansiedlung Rede und Antwort gestanden hat, wird es heute persönlicher. Im zweiten Teil unseres Interviews spricht er über Sachsen-Anhalt, Dinge, auf die er in seiner Amtszeit stolz war und wo er das Land in 25 Jahren sieht.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (69, CDU) besuchte die TAG24-Redaktion in der Grünen Zitadelle. © Holm Helis

TAG24: Was ist so schön an Sachsen-Anhalt?

Reiner Haseloff: Die Vielfalt, die zentrale Lage in Deutschland, viel Geschichte, eine reiche Kultur, herrliche Landschaften, die Menschen. Und, dass man fast überall Hochdeutsch spricht (lacht).

TAG24: Meinen Sie, man macht aus dieser zentralen Lage genug?

Haseloff: Wir hatten nach der Wende den schwierigsten Start. Hier gab es ganz andere Strukturdaten, die Konzentration an Großindustrie war deutlich größer und somit hatte Sachsen-Anhalt mehr Industriearbeitsplätze als andere Länder im Osten.

Durch den Zusammenbruch der Großindustrie hatten wir nach der Wende die höchste Arbeitslosigkeit aller Länder. Inzwischen haben wir einen deutlichen Sprung gemacht. Das sieht man auch an der Lohnentwicklung in den vergangenen Jahren, wo wir erkennbare Fortschritte gemacht und mit die stärksten Lohnsteigerungen in Deutschland haben.

TAG24: Das Thema Energiesicherheit ist aktuell ein akutes Problem: Wie wollen Sie die für Sachsen-Anhalt garantieren?

Haseloff: Wir haben genug Energie, so viel regenerative Energie, dass wir sie exportieren. Wir bauen jetzt eine Leitung von Wolmirstedt bei Magdeburg nach Bayern, direkt an den ehemaligen Kraftwerksstandort Isar 2, wo sich ein Knotenpunkt befindet, der aus bekannten Gründen jetzt nicht mehr bedient wird. Sachsen-Anhalt hat also genug Strom, aber…