Sachsen-Anhalt: Landesregierung beschließt Einstellungs-Stopp!

Magdeburg - Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt kommt bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2025/2026 nicht ohne Einstellungsstopp in der Verwaltung aus.

Über Monate war in der Landesregierung hart gerungen worden, um zu dem Etatentwurf zu kommen. Das Volumen liegt nach Angaben des Finanzministeriums bei 15,1 Milliarden Euro im Jahr 2025 und bei 15,6 Milliarden Euro im darauffolgenden Jahr.

Das Kabinett hat den Entwurf am Dienstag beschlossen. In den nächsten Wochen ist der Landtag am Zug, die schwarz-rot-gelbe Koalition könnte vor dem Beschluss im Parlament noch Änderungen vornehmen.