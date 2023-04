22.04.2023 11:08 Um 200.000 Euro ärmer! 74-Jährige von Betrügern übers Ohr gehauen

Von Janina Papst

Zwintschöna - In Zwintschöna (Saalekreis) fiel eine Seniorin am Freitag auf einen Schockanruf herein - mit schwerwiegenden finanziellen Folgen. Dreiste Verbrecher legten eine Seniorin im Saalekreis rein. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde die 74-Jährige am Freitagnachmittag von einer unbekannten Frau angerufen. Diese unterbreitete der Seniorin eine inzwischen weit verbreitete Fake-Story: Eine Verwandte sei in einen Unfall verwickelt worden und nun in Untersuchungshaft auf Kaution angewiesen. Die 74-Jährige sei ihre einzige Rettung. Sachsen-Anhalt Schwere Bundeswehr-Fahrzeuge in der Altmark: Neue Übung Anfang Mai angekündigt Tatsächlich schenkte ihr die Seniorin Glauben und traf sich wenig später mit einem Mann in Halle, um ihm dort insgesamt 200.000 Euro zu überbringen. Erst als die Frau kurz darauf mit einem wirklichen Familienmitglied telefonierte, wurde ihr klar, dass sie auf einen Betrug hereingefallen war. Jetzt ermittelt die Polizei.

