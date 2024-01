Schwarzfahrer überführt: 89-Jähriger wehrt sich mit Händen und Füßen gegen Polizei

Halle (Saale) - Die Polizei bekam am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr eine Meldung, dass sich im Intercity-Express, der von Berlin nach Halle unterwegs war, ein unkooperativer Rentner ohne Ticket befand.

Der Zug war von Berlin nach Halle unterwegs. © dpa/Jan Woitas

Der 89-Jährige stieg in Berlin in den Zug ein und machte es sich in der ersten Klasse gemütlich, berichtete die Bundespolizeiinspektion Magdeburg.

Wenig später kam die Zugbegleiterin vorbei und wollte sein Ticket sehen. Doch der Mann reagierte auch nach mehrmaliger Nachfrage nicht auf die Frau, weshalb sie sich dazu entschied, die Polizei zu rufen.



Diese machte sich prompt auf den Weg und nahm den Zug am Hauptbahnhof Halle in Empfang.

Doch auch die Beamten konnten den Senior nach mehrmaliger Aufforderung nicht dazu bewegen, aufzustehen und den Zug für die weitere Datenaufnahme zu verlassen.

Auf ihre Ansprache reagierte der Rentner aggressiv und fing an, sie auf Russisch zu beschimpfen.