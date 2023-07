13.07.2023 13:46 Schwefelsäure-Havarie sorgt in Ilsenburg für Hunderte tote Fische

In Ilsenburg im Harz kam es am Mittwoch zu einer Havarie. Schwefelsäure ist in einem Unternehmen ausgetreten und sorgte in der Ilse für ein Fischsterben.

In Ilsenburg (Landkreis Harz) kam es am gestrigen Mittwoch zu einer Havarie, die ein Fischsterben auslöste. In Ilsenburg seien ungefähr zwischen 30 und 50 Liter Schwefelsäure in die Ilse geflossen. (Symbolbild) © Bildmontage: David Inderlied/dpa, Landkreis Harz Nach ersten Erkenntnissen sollen dabei in einem Unternehmen circa 30 bis 50 Liter Schwefelsäure ausgelaufen sein. Anschließend sei die Substanz über einen werkseigenen Niederschlagswasserkanal in die Ilse geflossen. Seit Mittwoch wurden an der Einleitstelle mehrere Hundert tote Fische in einem Bereich von vier Kilometern entdeckt. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag unter Berufung auf den Landkreis Harz. Am Mittwoch seien demnach erste Proben entnommen worden. Die Ergebnisse liegen bisher noch nicht vor. Auch Privatpersonen sind von dem Vorfall betroffen. Der Landkreis Harz rät bis mindestens Sonntag vom Baden in der Ilse ab.

