Seniorin stirbt nach Zusammenbruch in Klinik: Ihr Tod gibt der Polizei Rätsel auf

Nach dem Zusammenbruch verstarb die unbekannte Dame in einer Klinik. (Symbolbild) © 123RF/mrsveronik

Den Angaben der Polizei im Burgenlandkreis nach war die unbekannte Dame am Vormittag noch mit ihrem Hund auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hainichener Dorfstraße in Zeitz unterwegs gewesen.

Dort brach sie plötzlich zusammen. Passanten versuchten, die circa 80 Jahre alte Seniorin zu reanimieren und riefen den Rettungsdienst.

Die alte Dame verstarb wenig später im Klinikum Zeitz. "Die Identität der Frau ist gegenwärtig unklar, da sie keinerlei Papiere oder Dokumente bei sich führte", teilte die Polizei mit.