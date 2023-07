02.07.2023 07:46 918 Stichwahl heute: Er könnte der erste AfD-Bürgermeister in Sachsen-Anhalt werden

Raguhn-Jeßnitz - Der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister in Sachsen-Anhalt könnte am Sonntag in Raguhn-Jeßnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) gewählt werden. Der AfD-Landtagsabgeordnete Hannes Loth (42, Foto) tritt am Sonntag bei der Stichwahl zum Bürgermeister von Raguhn-Jeßnitz gegen Nils Naumann (31) an. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa Bei der Stichwahl treten der parteilose Bewerber Nils Naumann (31) und der AfD-Landtagsabgeordnete Hannes Loth (42) an. Im ersten Durchgang hatte Loth 40,7 Prozent der Stimmen geholt, Naumann war auf 36,9 Prozent gekommen. Der Abstand lag bei weniger als 200 Stimmen. Rund 7800 Menschen sind wahlberechtigt. Sowohl Loth als auch Naumann sind in Raguhn-Jeßnitz aufgewachsen. Naumann arbeitet aktuell als Sachbereichsleiter im benachbarten Bitterfeld-Wolfen. Loth ist Landwirt und war Betriebsleiter in einem Agrarunternehmen. Sachsen-Anhalt Bei Einsatz: Rettungssanitäter von Patienten in Arm gebissen Zuletzt hatte die Landratswahl im südthüringischen Kreis Sonneberg für Aufsehen gesorgt, weil mit Robert Sesselmann (50) erstmals in Deutschland ein AfD-Kandidat zum Landrat gewählt worden war. Dies hatte die Debatte weiter angefacht über den aktuellen Höhenflug der AfD auch in deutschlandweiten Umfragen, in denen sie um die 20 Prozent rangiert. Nils Naumann ist der Gegenkandidat Der Landesverfassungsschutz in Thüringen bewertet den dortigen AfD-Landesverband als "gesichert rechtsextrem", deutschlandweit stuft der Verfassungsschutz die Partei als Verdachtsfall ein.

Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa