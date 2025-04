Unfall bei Militär-Übung: Soldat (†21) kommt ums Leben!

Gardelegen - Tragischer Unfall in der Altmark: Ein junger Soldat ist bei einer Militär-Übung ums Leben gekommen. Die Details sind unklar.

Bei der Militärübung "Bastion Lion" ist ein Soldat ums Leben gekommen. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag erlitt ein 21 Jahre alter Niederländer schwere Verletzungen bei einem Übungsmanöver, teilte das niederländische Verteidigungsministerium mit. Diese schweren Verletzungen überlebte der Soldat nicht.

Was genau vorgefallen ist und was genau zum Tod des jungen Mannes geführt hat, wurde nicht mitgeteilt.

Die deutschen Polizisten und Feldjägerkräfte haben die Ermittlungen aufgenommen und werden dabei von der niederländischen Gendarmerie unterstützt. Zudem wurden zwei Experten der unabhängigen niederländischen Untersuchungsbehörde für Unfälle und Katastrophen (OVV) nach Deutschland geschickt.

Seit dem gestrigen Mittwoch nahmen etwa 3500 deutsche und niederländische Soldaten an der Gefechtsübung "Bastion Lion" in der Bundeswehr-Übungsstadt "Schnöggersburg" in Letzlingen (Sachsen-Anhalt) teil.