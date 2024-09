Tödliches Unglück: Mann an Bahnübergang von Zug erfasst

Ein 29-Jähriger starb am Samstag an diesem Bahnübergang in Bitterfeld-Wolfen. © EHL Media/Lucas Libke

Ein Mann ist am Samstagabend in Bitterfeld-Wolfen an einem Bahnübergang von einem durchfahrenden Güterzug erfasst worden.

Der aus dem Ortsteil Wolfen stammende 29-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er bei dem Unglück gegen 19.35 Uhr noch an der Unfallstelle in der Zeppelinstraße an seinen Verletzungen starb, wie die Polizei am Montag mitteilte.