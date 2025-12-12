VW kracht in Gegenverkehr: Drei Menschen bei Unfall verletzt

Harzgerode - Am Donnerstagnachmittag wurden drei Menschen bei einem Frontalcrash in Harzgerode ( Harz ) verletzt.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. © Polizeirevier Harz

Der Unfall ereignete sich nach Angaben des Polizeireviers Harz auf der L235 zwischen Harzgerode und Mägdesprung.

Gegen 13.12 Uhr befuhr ein 83-Jähriger die Landstraße mit seinem VW und geriet in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr.

Hier kollidierte er mit dem Ford eines 37-Jährigen. Beide Autofahrer und eine 77-jährige Mitfahrerin des VWs wurden bei dem frontalen Zusammenstoß leicht verletzt.

Alle drei Verletzten mussten durch den Rettungsdienst in das Klinikum Quedlinburg gebracht werden.

Beide Autos waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.