Senior kracht in wartende Autos: Zwei Kinder bei Unfall verletzt

Wernigerode - Am Samstagmorgen sind in Wernigerode ( Landkreis Harz ) bei einem Unfall zwei Kinder verletzt worden.

Durch den Aufprall wurden alle drei Autos ineinandergeschoben. © Polizeirevier Harz

Wie das Polizeirevier Harz berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 11.15 Uhr auf der L82 am Ortseingang der Harzstadt.

An einer roten Ampel hielten zunächst ein Mazda sowie ein Skoda. Ein dritter Wagen, der von einem 84-Jährigen gesteuert wurde, krachte hinein.

Der Mann habe die Autos zu spät gesehen, hieß es. Bei dem Aufprall wurden die zuvor anhaltenden Wagen ineinandergeschoben.

In einem der Wagen befanden sich zwei Kinder. Bei dem Unfall wurden ein achtjähriges Mädchen und ein 13-jähriger Junge leicht verletzt.

Nach einer ambulanten Behandlung konnten sie wieder entlassen werden, teilte ein Polizeisprecher mit.