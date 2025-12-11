 2.398

Laster umgekippt: Tausende Hühner sorgen auf A36 für Chaos

Auf der A36 sind am Donnerstag tausende Hühner auf die Fahrbahn gerannt. Grund dafür ist ein verunfallter Lastwagen, der die Tiere geladen hatte.

Von Robert Lilge

Quedlinburg - Tausende Hühner sorgen am Donnerstagmorgen auf der A36 bei Quedlinburg (Landkreis Harz) für Chaos.

Die Sperrung der A36 bei Quedlinburg sorgte am Donnerstagmorgen für Verkehrseinschränkungen.  © Polizeiinspektion Magdeburg

Grund dafür ist der Unfall eines Lastwagens, teilte der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Der mit den Vögeln beladene Laster sei aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und auf die Seite gekippt.

Dabei konnte das Federvieh freikommen, hieß es. Einige der Tiere seien infolge des Unfalls verendet.

Insgesamt soll seine Ladung rund 15 Tonnen betragen haben.

Nach dem Ausbüxen rennen die Tiere auf und neben der Autobahn umher. Angerückte Mitarbeiter des Veterinäramtes müssen die Hühner jetzt einfangen.

Zwischen den Anschlussstellen Quedlinburg-Mitte und Quedlinburg-Ost in Richtung Braunschweig wurden alle Spuren gesperrt. Die Arbeiten an der Unfallstelle sollen bis in den Mittagsstunden andauern. Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt.

Erstmeldung um 7.43 Uhr, zuletzt aktualisiert um 8.34 Uhr

Titelfoto: Polizeiinspektion Magdeburg

