Unfall bei Klostermansfeld kostet Leben: Ein Toter, ein schwer Verletzter

Klostermansfeld - Ein 87-Jähriger starb am heutigen Donnerstagnachmittag an den Folgen eines Verkehrsunfalls auf der B180 bei Klostermansfeld.

Dienstagnachmittag ereignete sich bei Klostermansfeld ein schwerer Verkehrsunfall. (Symbolbild) © dpa/Stefan Puchner

Wie die Polizeiinspektion Halle (Saale) berichtete, ereignete sich der schwere Unfall gegen 14 Uhr auf der Kreuzung Klostermansfeld/B180/Thondorfer Straße.

Hierbei stießen drei Autos (BMW, Audi und VW) zusammen.

Ein 87-jähriger Mann wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels schwerer Rettungstechnik aus dem Wrack geborgen werden.

Direkt im Anschluss flog ein Rettungshubschrauber den Mann in eine Hallesche Klinik. Dort konnte man ihm allerdings nicht mehr helfen und so erlag er am Nachmittag seinen Verletzungen.

"Ein weiterer Autofahrer (48) kam schwer verletzt in die Klinik nach Sangerhausen", so Polizeisprecher Alexander Junghans.

Die dritte Beteiligte (56) erlitt leichte Verletzungen.