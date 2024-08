Frontalcrash! Mutter und Kind landen schwer verletzt in Krankenhaus

Groß Börnecke - Am Freitagabend kam es zwischen Groß Börnecke und Hecklingen ( Landkreis Salzlandkreis ) zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten.

Eine 20-Jährige und ihr fünfjähriges Kind mussten mit einem Hubschrauber in eine Uniklinik geflogen werden. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Als ein 30-Jähriger mit seinem Auto die dortige Kreisstraße befuhr, wollte er an einer Kreuzung in Richtung Löderburger See abbiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

Zwischen beiden Autos kam es zu einem Frontalzusammenstoß.

In dem entgegenkommenden Fahrzeug saß eine 20-Jährige mit ihrem fünfjährigen Kind. Alle Insassen beider Wagen wurden bei dem Crash schwer verletzt.

Die junge Frau und ihr Kind mussten dabei mit einem Rettungshubschrauber in das nächstgelegene Uniklinikum geflogen werden. Für den Unfallverursacher und seine Beifahrerin ging es in das örtliche Krankenhaus.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hecklingen musste anrücken, um unter anderem auslaufende Flüssigkeiten zu binden und die Landung für den Rettungshubschrauber vorzubereiten.