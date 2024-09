17.09.2024 15:37 519 Leichtsinn mit Folgen: Neunjährige stürzt von Lenker und wird von Bus überrollt

Von Nico Zeißler

Gräfenhainichen - Kindlicher Leichtsinn hätte am Montagnachmittag in Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt) beinahe tödliche Folgen gehabt. Ein losfahrender Bus hat den Fuß einer Neunjährigen überrollt. (Symbolbild) © 123RF/danielt1994 Eine zehnjährige Fahrradfahrerin hatte laut Polizeiangaben ein ein Jahr jüngeres Mädchen auf ihrem Lenker mitgenommen. In der Bahnhofstraße verloren die Schülerinnen das Gleichgewicht, stürzten auf den Boden - und direkt vor einen an einer Haltestelle wartenden Bus! "Als der 56-jährige Busfahrer wieder in den fließenden Verkehr einfuhr, fuhr er mit dem rechten vorderen Reifen über einen Fuß des noch am Boden liegenden neunjährigen Mädchens", beschreibt Polizeisprecherin Cornelia Dieke den Vorfall. Sachsen-Anhalt Unfall Feuerwehr schneidet Autodach ab: Frau bei Unfall in Skoda eingeklemmt Die Neunjährige wurde dabei schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dieke: "Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es dem Busfahrer nicht möglich war, den Unfall wahrzunehmen oder zu verhindern."

