Walpurgisnacht statt Maifeiertag: Hexen und Teufel übernehmen am Wochenende den Harz

Braunlage - Einmal im Jahr pilgern Tausende Menschen verkleidet als Hexen und Teufel in den Harz , um Walpurgis zu feiern. Auch in diesem Jahr werden wieder viele Besucher erwartet. Was in den Orten geplant ist.

Im Harz wird am Wochenende wieder die Walpurgisnacht gefeiert. © Stefan Rampfel/dpa

Tausende Hexen und Teufel wird es voraussichtlich wieder am Wochenende in den Harz locken. Wo in anderen Regionen der Tanz in den Mai gefeiert wird, begehen die Harzer am Sonntag die Walpurgisnacht. An vielen Orten sind Umzüge, Feuer, Feiern und Theaterstücke geplant.

Zu den Hochburgen im Harz zählen traditionell Braunlage, St. Andreasberg, Bad Grund oder Hahnenklee in Niedersachsen sowie Schierke oder Wernigerode in Sachsen-Anhalt.

In Goslar tritt zudem in diesem Jahr die in der Region bekannte Gruppe Wolfshäger Hexenbrut auf. Die örtliche Dorfgemeinschaft in Bad Grund, Zukunftsbergstadt, führt erstmals ein Theaterstück für Kinder auf. Schauspielerinnen und Schauspieler sollen 15 Mädchen und Jungen im Grundschulalter sein. "Wir haben so viel Interesse von Kindern an Walpurgis, dass wir auch ihnen ein Angebot machen wollten", sagte ein Sprecher von Zukunftsbergstadt.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass wir im Rahmen des traditionsreichen Theaterstücks, das immer in der Walpurgisnacht aufgeführt wird, zahlreiche junge Interessentinnen und Interessenten haben", sagte der Sprecher.