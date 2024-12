Weihnachtswünsche am Tannenbaum: Unternehmer machen Kinderträume wahr

Kunden können sich nach oder vor dem Besuch des "Shoes 44" im "Schuhhof" stärken. © Christian Grube

Die Familie, zu der vier Schuhläden im Zentrum der Bunten Stadt gehören, möchte mit der Aktion den Kindern des AWO Kinderheims am Kreuzberg in Wernigerode, ihre Weihnachtswünsche erfüllen.

Die Idee ist eine Herzensangelegenheit von Firmengründerin Bärbel Linke sowie ihrer Tochter und Geschäftsführerin Babett Barner.



Bereits im vergangenen Jahr berührte die Aktion viele Menschen und brachte strahlende Kinderaugen.

Die Idee ist so einfach wie wirkungsvoll: Die Kinder des Heimes schreiben ihre Wünsche auf Weihnachtskugeln, die an einem liebevoll geschmückten Baum in der Filiale "Shoes 44" im Schuhhof an der Breiten Straße hängen.

"Kunden, Mitarbeiter und Freunde der Firma sind eingeladen, diese Wünsche zu erfüllen", sagte Barner.

Zusätzlich kamen im letzten Jahr über 400 Euro an Spenden zusammen, die dem Kinderheim überreicht wurden.