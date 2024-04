Weil er keine Zigaretten abgeben wollte: Mann mit Messer ins Bein gestochen

Der Mann wurde aufgefordert, den beiden Fremden Zigaretten zu geben. Er verneinte - und wurde brutal attackiert. (Symbolbild) © 123RF/stephen2324

Den Angaben des Polizeireviers im Saalekreis nach ereignete sich der Vorfall am Donnerstag zwischen 17.50 und 18 Uhr in der Gotthardstraße in Merseburg.

Dort wurden zwei Männer von zwei Fremden angesprochen, die das Duo mit einem Messer bedrohten und aufforderten, ihnen Zigaretten auszuhändigen. Als die Angesprochenen sich weigerten, wurden sie von einem der beiden Täter attackiert. Einem der Männer stach er mit besagtem Messer in den Oberschenkel.

Anschließend flüchteten die Räuber in Richtung Kliaplatte/Rudolf-Breitscheid-Platz/König-Heinrich-Straße.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.