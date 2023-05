Wissenschaftler prüfen Möglichkeiten für Wasserstoffversorgung

Robert Huhn und seine Studenten überprüfen Wasserrohrleitungen. © Waltraud Grubitzsch/dpa

"Ziel bei dem Projekt ist es zu zeigen, ob die Leitungen, die wir heute in der Gasversorgung einsetzen - das sind zum großen Teil Kunststoffleitungen, die in den letzten 30 Jahren so verbaut wurden - auch für Wasserstoff genutzt werden können", sagt HTWK-Professor Robert Huhn, der seit 2019 Teil des Projektes ist.

Ergebnisse generieren er und sein Team auf einem rund zwei Hektar großen Testfeld in Bitterfeld-Wolfen. "Es bahnt sich an, dass das relativ gut funktioniert", sagt Huhn.



Die Forschungsarbeiten in dem sogenannten Wasserstoffdorf liefen bereits seit 2016, erläutert der Ingenieur, der an der Technischen Universität Dresden zum Thema Wärmespeicherung promoviert hat.

Dem jetzigen Projekt "H2Infra" geht das Projekt "H2-Netz" voraus, das bis 2021 lief.

"Das aktuelle Projekt ist bis 2024 angesetzt. Darin untersuchen wir auch Fragen, die in dem Vorgängerprojekt offen geblieben oder neu aufgekommen sind", so Huhn.

So solle zum Beispiel geklärt werden, wie dem Wasserstoff ein geeigneter Geruchsstoff zugemischt werden kann, damit man das Gas im Falle einer Leckage wahrnimmt, um unkontrolliertem Austritt und damit auch Explosionen vorzubeugen.