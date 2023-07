13.07.2023 08:34 Wissensrückstände nachholen: Hunderte Schüler besuchen Sommerferien-Lerncamps

Durch die Corona-Pandemie sind viele Lerninhalte an Schulen in Sachsen-Anhalt nicht behandelt worden. Mit Lerncamps kann dieser in den Ferien nachgeholt werden.

Magdeburg - Hunderte Schüler nehmen in Sachsen-Anhalt während der Sommerferien in Lerncamps teil und büffeln Mathe, Deutsch oder Englisch. Bis zu 700 Schüler aus Sachsen-Anhalt können das Lernangebot in den Sommerferien wahrnehmen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa "Um entstandene pandemiebedingte Lernrückstände sowie nachteilige psychosoziale Auswirkungen bei Schülern zu reduzieren", gibt es fünftägige Ferienlerncamps, wie das Bildungsministerium mitteilte. Rund 208.000 sachsen-anhaltische Schüler hatten am vergangenen Mittwoch ihren letzten Schultag. "In diesen Sommerferien werden 35 Durchgänge für bis zu 700 Schüler angeboten", sagte eine Sprecherin. Täglich gebe es vier Unterrichtseinheiten. Neu sei, dass es nun an manchen Standorten auch Veranstaltungen der Berufsorientierung gebe. Die Ferienlerncamps führe das Land in Kooperation mit dem Landesverband Sachsen-Anhalt des Deutschen Jugendherbergswerkes und dem Landesverband der Volkshochschulen bereits seit den Sommerferien 2021 wiederkehrend durch. Sachsen-Anhalt versucht den Angaben nach mit dem Programm "Sondervermögen Corona Sachsen-Anhalt" sicherzustellen, dass Maßnahmen zur Bewältigung von Lern- und Kompetenzrückständen bis zum Jahr 2027 ausgeglichen werden - unter das Programm fallen demnach auch die Lerncamps.

