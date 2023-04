Wittenberg: Dreiste Diebe stehlen Rollator von 100-jähriger Frau!

Wittenberg - Dreiste Aktion in Wittenberg !

Die Einbrecher schnappten sich einen Rollator und machten sich aus dem Staub. (Symbolbild) © 123RF/stylephotographs

Wie Polizeisprecher Philipp Bongers am Samstag mitteilte, brachen unbekannte Täter in den Keller eines Wohnhauses An der Stadthalle ein.

Der genaue Zeitpunkt der Tat kann nicht bestimmt werden, sie soll sich wohl innerhalb der vergangenen Wochen zugetragen haben.

Die Einbrecher verschafften sich Zugang zu einem Kellerabteil und hatten es da auf ein besonderes Gefährt abgesehen: Den Rollator einer 100-jährigen Bewohnerin.

Erst jetzt konnte der Rollator in der Nähe des Hauses wieder gefunden werden.