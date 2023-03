Zweiter heftiger Streit zwischen Kontrahenten im Oleanderweg: 32-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Der 32-Jährige wurde durch einen Notarzt medizinisch versorgt, erlag dann aber seinen Verletzungen. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Wie die Polizeiinspektion in Halle am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall um 13.30 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Oleanderweg.

"Nach derzeitigem Erkenntnisstand griff ein Mann zwei anwesende männliche Personen tätlich an. Einer der Angegriffenen verletzte den Kontrahenten in der weiteren Folge am Oberkörper", schilderte die Behörde den Vorfall.

Laut der Mitteldeutschen Zeitung soll ein Knüppel involviert gewesen sein. Außerdem stünde die Tat im Zusammenhang mit einem Vorfall vom 13. Februar 2023, als ein 50- und ein 17-Jähriger durch eine Messerattacke am gleichen Ort verletzt wurden.

Der 32-jährige Schwerverletzte des jüngsten Vorfalls kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus, wo er nach Angaben der Polizei dann am Mittwochabend verstarb.

Zwei Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen wegen Totschlags dauern an.