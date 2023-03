1,1 Milliarden Euro für Sachsen! Der Bund will kräftig in den Freistaat investieren

Dresden/Berlin - Der Bund will in den kommenden zehn Jahren rund 1,1 Milliarden Euro in Sachsen investierten!

Gerade vor dem Hintergrund der veränderten Sicherheitslage in Europa zeige der enorme Aufwuchs beim militärischen Bundesbau die wachsende Rolle der Bundeswehr-Standorte in Sachsen. Es sei wichtig, dass der Bund Steuergeld nicht nur konsumiere, sondern auch langfristig investiere.

In den vergangenen zehn Jahren habe der Bund 136 Millionen Euro in 192 Projekte im Freistaat investiert, 107 Millionen Euro betrafen das Militär, 29 Millionen Euro den zivilen Bundesbau.

Zu den größten Bundesbauvorhaben in den kommenden Jahren zählt der Neubau eines Unterkunftsgebäudes der Feldwebel-Boldt-Kaserne in Delitzsch (55 Millionen Euro), der Ausbau des Truppenübungsplatzes Oberlausitz in Weißkeißel (47,5 Millionen Euro) sowie der Bau eines Service Centers der Generalzolldirektion in Dresden (45 Millionen Euro).