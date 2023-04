18-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall in der Sächsischen Schweiz

Königstein - Bei einem schweren Unfall am Samstagnachmittag nahe Königstein in der Sächsischen Schweiz kam ein 18-jähriger Teenager ums Leben.

Anschließend geriet der Wagen in den Gegenverkehr, wo er mit einem Ford C-Max zusammenstieß. Die 54-jährige Ford-Fahrerin und der Mann am Steuer des Golfs wurden dabei schwer verletzt.

In einer Kurve kam der 25-Jährige plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte einen Leitpfosten, der dabei beschädigt wurde.

Laut einer Mitteilung der Dresdner Polizeidirektion ereignete sich das Unglück gegen 16 Uhr. Der Fahrer eines VW Golfs war auf der S169 von Leupoldishain in Richtung Krietzschwitz (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) unterwegs.

Die Polizei ermittelt. Kurz vor dem tragischen Vorfall war es am Samstagnachmittag in Hohnstein zu einem weiteren Unfall mit zwei Toten gekommen. Auch hier dauern die Untersuchungen zur Unfallursache weiterhin an.