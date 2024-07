25 Jahre Miniwelt in Lichtenstein: Diese vier sind von Anfang an dabei

Lichtenstein - Das Vierteljahrhundert ist geschafft! Die Miniwelt in Lichtenstein (Landkreis Zwickau ) feiert kommende Woche ihr 25. Jubiläum. Selbst heute sind noch vier Mitarbeiter dabei, die den Park von Anfang an mit aufbauten.

Es besteht aus rund 70.000 Steinen und etwa 120.000 Dachschindeln. Alles wurde in Handarbeit gefertigt. Dazu durfte sie sogar das Original in Rheinland-Pfalz vermessen. "Wir mussten am Anfang viel experimentieren", meint Anders.

Auch Claudia Schmidt (59) kam 1997 über das Arbeitsamt als Modellbauerin zum Park. Zu ihren Projekten zählte u. a. die Dreifaltigkeitskirche in Waldsassen. "Es ist unglaublich, dass die Modelle über die Jahre gehalten haben. Darauf sind wir sehr stolz", so Schmidt. Seit 2008 ist sie für das Marketing zuständig.

2023 besuchten etwa 63.000 Besucher die Miniwelt in Lichtenstein. Nächste Woche wird Geburtstag gefeiert. © Kristin Schmidt

Happy Birthday Miniwelt Lichtenstein! In der kommenden Woche begeht der Park sein 25. Jubiläum.

Los geht's am Montag: 11 Uhr wird ein neues Modell feierlich enthüllt. Es handelt sich um die "Hängenden Gärten von Babylon". "Damit haben wir dann alle sieben Weltwunder der Antike bei uns im Park", so Miniwelt-Sprecherin Claudia Schmidt.

Am Dienstag gibt's Erwachsenenführungen (11 und 14 Uhr). Am Mittwoch findet eine Schnitzeljagd statt und am Donnerstag (11 bis 16 Uhr) können in der Schauwerkstatt Modelle selbst nachgebaut werden.

Der Samstag dreht sich um das 55-jährige Jubiläum der Mondlandung. Am Sonntag findet der Blaulichttag statt, wo Feuerwehr, Polizei & Co. die Miniwelt besuchen.

Weitere Infos: www.miniwelt.de